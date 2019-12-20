Отец стрелка с Лубянки рассказал о сыне

Отец Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, рассказал о своем сыне. Фатих Манюров сообщил, что его сын был спокойным, но одновременно скрытным, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Он добавил, что не участвовал в воспитании ребенка, только платил алименты, так как его «не пускали». Мужчина рассказал, что у сына была девушка, но их отношения прекратились «года три назад». По его словам, сын говорил, что не женится.

Ранее соседка Евгения Манюрова рассказала, что он был одинок и, возможно, сошел с ума «на почве одиночества». По словам женщины, Манюров жил с мамой и бабушкой, был приветлив. Иногда он здоровался с соседями и спрашивал, как дела, но в подъезде его видели примерно раз в два месяца.

Стрельба в центре Москвы на Лубянке произошла вечером 19 декабря. На следующий день Следственный комитет подтвердил, что Евгений Манюров является стрелком, напавшим на сотрудника ФСБ возле здания ведомства. Манюров был вооружен карабином «Сайга» и имел при себе боеприпасы, гранаты и самодельную бомбу. Его мотивы неизвестны. По версии силовиков, он участвовал в нападении один. При нападении погибли двое сотрудников ФСБ, пострадали еще пять человек, в том числе один гражданский.

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