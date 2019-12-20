Второй раненый боец ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке

Второй сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, раненный при стрельбе на Лубянке, скончался в больнице. Об этом в пятницу, 20 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, еще пять человек, оказавшихся на месте стрельбы, получили ранения различной степени тяжести. Среди них есть одно гражданское лицо.

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Как отметила Петренко, для расследования уголовного дела был создан оперативный штаб, куда вошли опытные следователи и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета и ФСБ России. Следователи изучают обстоятельства совершенного преступления, а также данные о личности стрелка и вероятные причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет раскрыл личность стрелка. Им оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. В момент нападения на силовиков он был вооружен карабином «Сайга» и имел при себе боеприпасы, гранаты и самодельную бомбу. По версии силовиков, он участвовал в нападении один.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Вечером 19 декабря Манюров открыл стрельбу на Лубянке и в результате был ликвидирован. В ходе обысков дома у подозреваемого нашли арсенал оружия. Мать Манюрова рассказала, он увлекался стрельбой и испытывал неприязнь к КГБ.

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