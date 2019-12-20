На месте стрельбы у здания ФСБ нашли бомбу

На месте стрельбы возле здания ФСБ на Лубянской площади в Москве нашли самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Отмечается, что в начале седьмого вечера силовая часть операции на Лубянке завершилась, однако зона ранее выставленного оцепления была расширена. Силовики нашли рюкзак нападавшего, в котором, по предварительным данным, находились боеприпасы, гранаты и взрывное устройство. По словам собеседника издания, для работы с рюкзаком был использован робот-сапер, который выстрелом из гидропушки разрушил СВУ. Силовики также опасались, что бомба может быть спрятана под одеждой стрелка.

По предварительным данным, нападавший действовал не один, а с двумя сообщниками. Отмечается, что ФСБ эту информацию несколько раз официально опровергла.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Ранее сообщалось, что атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. Он был вооружен карабином «Сайга» и ножом. Известно, что мужчина увлекался практической стрельбой, учился в Российской академии правосудия и был слушателем одного из курсов во ВШЭ.

Мотивы предполагаемого стрелка неизвестны, но высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России.

Как заявили в ФСБ, в результате стрельбы возле здания ведомства на Большой Лубянке в центре Москвы погиб один сотрудник спецслужбы; по последним данным Минздрава, медицинская помощь оказывается пяти людям, один из них является гражданским лицом. Стрелок был убит ответным огнем.

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