Названа возможная цель нападения на здание ФСБ на Лубянке

Целью нападения на здание ФСБ на Лубянке в центре Москвы могла быть провокация в день выступления президента России Владимира Путина по случаю Дня работника органов безопасности. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О том, что стрельба, вероятно, специально была организована в день выступления Путина по этому поводу, также сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Первые сообщения о стрельбе в районе комплекса зданий ФСБ на Лубянке появились около 18:10. Предположительно, примерно в это же время Путин присутствовал на концерте в честь Дня работника органов безопасности России в Государственном Кремлевском дворце: в 18:45 агентства ТАСС и РИА Новости передали заявление президента о статистике пресеченных терактов в стране в текущем году.

Как заявили в ФСБ, в результате стрельбы в центре Москвы погиб один сотрудник спецслужбы; по последним данным Минздрава, медицинская помощь оказывается пяти людям, двое из них — сотрудники ФСБ. Стрелок — по версии силовиков, он участвовал в нападении один — был убит, но каких-либо сведений о его личности пока нет.

День работника органов безопасности России, также известный как День чекиста, отмечается ежегодно 20 декабря. Дата проведения праздника связана с созданием в этот день в 1917 году Всероссийской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Президент Путин традиционно выступает перед сотрудниками органов госбезопасности на торжественных мероприятиях, посвященных этому празднику.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!