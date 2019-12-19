Выросло число пострадавших при стрельбе на Лубянке

Число пострадавших в результате перестрелки возле здания ФСБ на Лубянской площади в Москве выросло до пяти. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минздрава.

В настоящее время всем им оказывают помощь, добавили в ведомстве.

Ранее в Минздраве сообщали, что в результате атаки двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения.

В ФСБ подтвердили, что в перестрелке на Лубянке погиб сотрудник спецслужбы. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, погибший — сотрудник комендатуры ФСБ.

В то же время, по версии различных источников, в ходе перестрелки погибли от одного до трех человек.

О стрельбе в центре Москвы стало известно в 18:17 19 декабря. По данным ФСБ, неизвестный устроил стрельбу на улице Большая Лубянка и был нейтрализован, его личность устанавливается. При этом в ряде СМИ сообщалось о трех нападавших.

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