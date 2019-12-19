Двух сотрудников ФСБ ранили в перестрелке на Лубянке

Минздрав обнародовал информацию о пострадавших в результате перестрелки возле здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает «Интерфакс».

«Двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в центре Москвы погибли несколько человек.

Также сообщалось, что устроившие стрельбу у здания ФСБ ликвидированы. Нападавшие оставили чемодан, который должны проверить саперы. В результате происшествия погиб сотрудник ГИБДД, который дежурил напротив здания приемной.

О стрельбе в центре Москвы стало известно около 18:17 19 декабря. На Лубянской площади работает полиция: движение по дороге перекрыто, людей эвакуируют.

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