Стало известно об оставленном стрелками у здания ФСБ чемодане

Устроившие стрельбу у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве ликвидированы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает RT со ссылкой на источники.

Отмечается, что нападавшие оставили чемодан, который должны проверить саперы. «Нападавших ликвидировали. Но, говорят, что где-то остался от них чемодан. Ждут саперов», — сообщил собеседник RT.

По предварительным данным, стрельба началась в приемной ФСБ. Трое неизвестных ворвались в здание и открыли огонь. Двое нападавших были убиты в перестрелке с охраной, третий выбежал на улицу и продолжил стрельбу. Нападавший пробежал около 300 метров до площади Воровского, периодически отстреливаясь. Затем он забаррикадировался в одном из помещений дома №2 по улице Большая Лубянка. Там он был ликвидирован в ходе перестрелки с сотрудниками ФСБ и ОМОН.

В результате происшествия погиб сотрудник ГИБДД, который дежурил напротив здания приемной.

О стрельбе в центре Москвы стало известно около 18:17 19 декабря. На Лубянской площади работает полиция: движение по дороге перекрыто, людей эвакуируют.

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