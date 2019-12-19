Опубликовано видео первых секунд стрельбы у здания ФСБ на Лубянке

Telegram-канал Mash опубликовал видео первых секунд стрельбы у здания ФСБ на Лубянке в Москве.

На распространенных кадрах слышны стрельба и полицейская сирена. Очевидцы снимают парковку из окна, выходящего на улицу Большая Лубянка.

Ранее сообщалось, что три человека забаррикадировались в одном из помещений, выходящего окнами на площадь Воровского в центре Москвы. Один из них продолжает вести стрельбу. По данным разных источников, погибли от одного до трех сотрудников силовых ведомств.

О стрельбе в центре Москвы стало известно около 18:17 19 декабря. На Лубянской площади работает полиция: движение по дороге перекрыто, людей эвакуируют.

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