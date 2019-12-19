В центре Москвы произошла стрельба

В центре Москвы неизвестные открыли стрельбу, пострадал человек. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

По данным источника радиостанции, перестрелка произошла на площади Воровского. Издание Baza пишет, что ранены двое сотрудников ФСБ.

В городе введен план «Сирена». Перекрыты все прилегающие улицы, на месте работают сотрудники полиции и ФСБ. По предварительным данным, стрелок мог забаррикадироваться в одном из близлежащих зданий.

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