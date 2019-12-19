После стрельбы в центре Москвы на всех объектах ФСБ объявлен план «Крепость»

Во всех зданиях и на объектах ФСБ после стрельбы в центре Москвы на Лубянке объявлен план «Крепость», на место вызвали дежурную группу Центра специального назначения (ЦСН) и специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Об этом сообщил Telegram-канал «112».

План «Крепость» означает сбор личного состава, привлекаемого к пресечению захвата собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск.

О стрельбе в центре Москвы стало известно около 18:17. Перестрелка произошла на площади Воровского. В городе введен план «Сирена». На Лубянской площади работает полиция: движение по дороге перекрыто, людей эвакуируют.

По данным Telegram-канала «112», мужчина устроил стрельбу в приемной ФСБ. После этого стрелявший выбежал на Большую Лубянку, забаррикадировался в здании. В результате стрельбы один человек погиб, двое — ранены. По предварительным данным, они могут быть сотрудниками ФСБ. В Следственном комитете «Ленте.ру» не подтвердили информацию о погибших.

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