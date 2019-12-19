В перестрелке в центре Москвы убит человек

В результате перестрелки на площади Воровского в Москве убит один человек. Об этом в четверг, 19 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Личность убитого пока не установлена. По предварительным данным, стрелок забаррикадировался в одном из близлежащих зданий. Перекрыты все прилегающие улицы, на месте работают сотрудники полиции и ФСБ.

Неизвестные открыли стрельбу на парковке в центре Москвы вечером 19 декабря. Сообщалось, что пострадали двое сотрудников ФСБ.

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