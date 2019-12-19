Три человека забаррикадировались на месте стрельбы у здания ФСБ на Лубянке

Три человека забаррикадировались в одном из помещений, выходящих на площадь Воровского в центре Москвы. Один из них продолжает вести стрельбу, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Движение в районе перекрыто, нападавшие заблокированы. По данным разных источников, убиты от одного до трех сотрудников силовых ведомств.

Неизвестные открыли стрельбу на парковке возле здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря. В результате были ранены несколько силовиков, они пытались укрыться от стрелявшего за служебным автомобилем. В городе введен план «Сирена», на площади работает полиция, движение на дороге перекрыто.

После случившегося во всех зданиях и на объектах ФСБ объявлен план «Крепость», на место вызвали дежурную группу Центра специального назначения (ЦСН) и специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

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