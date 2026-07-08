Журналист Христофору: Зеленский шантажирует Трампа признанием о нехватке ракет Patriot

Признание президента Украины Владимира Зеленского о тяжелой ситуации в Киеве после ударов России — это уловка, чтобы получить ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot от США. Такую точку зрения высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что украинские власти сообщили о серьезной нехватке ракет в преддверии саммита НАТО в Анкаре, а также о сложной обстановке в Киеве.

«Сейчас многие аналитики говорят, что это своеобразный ход, некая уловка со стороны Зеленского, НАТО и европейцев, которая позволит им на полях саммита обратиться к Штатам, к президенту США Дональду Трампу и потребовать больше ракет», — указал журналист.

Однако, по его словам, саммит не изменит ход украинского конфликта, поскольку даже если западные союзники пообещают Киеву оружие, российские войска все равно его уничтожат.

Ранее Зеленский заявил, что обсудит с Трампом поставки ракет Patriot в ходе саммита НАТО. По его словам, Киев хочет их получить «как можно быстрее».