Захарова отреагировала на назначение Ованнисяна после его слов о Гитлере

Захарова прокомментировала назначение Ованнисяна после его заявлений о Гитлере

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на назначение бывшего представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна на пост главы Национального оборонного исследовательского университета страны. Ее слова приводятся на сайте МИД РФ.

Захарова напомнила, что в день празднования 80-й годовщины Великой Победы он фактически «выразил сожаление в связи с поражением в 1943 году войск вермахта в Сталинградской битве, а также утверждал, что разгром нацистской Германии помешал реализации планов Гитлера якобы по созданию независимой "Великой Армении"».

Его назначение на пост руководителя учебного заведения наводит на мысли о том, что у властей страны «подобное "мнение" теперь в почете», считает дипломат.

Ранее Захарова назвала извращением публикации СМИ о том, что Москва придерживается принципа «кнута и пряника» в отношениях с Арменией. Представитель МИД указала, что введение нелегитимных ограничений в обход профильных международных структур не является инструментом российской политики.