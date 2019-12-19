Появились подробности стрельбы у здания ФСБ на Лубянке

Появились подробности стрельбы в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Сообщается, что мужчина устроил стрельбу в приемной ФСБ. После этого стрелявший выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в здании. В результате стрельбы один человек погиб, двое — ранены, причем они, по предварительным данным, могут быть сотрудниками ФСБ.

В настоящий момент у здания ФСБ на Кузнецком мосту слышна стрельба и крики. На Лубянской площади работает полиция: движение по дороге перекрыто, людей эвакуируют, пишет «112».

О стрельбе в центре Москвы стало известно около 18:17. Перестрелка произошла на площади Воровского. В городе введен план «Сирена».

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