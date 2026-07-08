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23:00, 8 июля 2026Мир

Король Карл III помиловал казненную 70 лет назад женщину

Британский король Карл III помиловал казненную 70 лет назад Рут Эллис
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yui Mok / Pool / Reuters

Король Великобритании Карл III посмертно помиловал последнюю казненную в стране женщину Рут Эллис. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Условное помилование означает, что вынесенный 70 лет назад смертельный приговор был посмертно заменен на пожизненный тюремный срок. Такое решение монарх принял по рекомендации заместителя премьер-министра Дэвида Лэмми в свете доказательств того, что женщина стала жертвой домашнего насилия и принудительного и контролирующего поведения. Отмечается, что условное помилование признает, что в соответствии с современным законодательством исход дела Эллис мог быть иным.

Рут Эллис приговорили к повешению в 1955 году за то, что она застрелила своего любовника Дэвида Блейкли.

В 2013 году королева Великобритании Елизавета II формально помиловала математика Алана Тьюринга, который был осужден в 1952 году за гомосексуализм (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), подвергся химической кастрации и спустя два года покончил с собой.

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