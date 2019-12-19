Очевидец рассказал о перестрелке на Лубянке

Очевидец перестрелки на Лубянке рассказал о моменте, когда открыли огонь. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Мужчина вместе со спутницей шли по Кузнецкому мосту в сторону Лубянки. Услышав выстрелы, сначала они подумали, что на улице идут ремонтные работы. Однако площадь была перекрыта, у машин стояло множество полицейских.

«К нам подбегает мужик в каске и бронике. Орет благим матом: "**** (уходите — прим. «Ленты.ру») отсюда. Сейчас рикошетом башку снесет! Тут война"», — сказал он.

Вечером 19 декабря в центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба. По предварительным данным, один человек был убит, пострадали не менее двух. В районе стрельбы объявлен план «Крепость», на место происшествия прибыл спецназ.

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