К зданию ФСБ на Лубянке прибыл спецназ

В район стрельбы у здания ФСБ на Лубянке прибыл спецназ. Об этом сообщила «Медиазона».

Как сообщили в Центре организации дорожного движения, движение перекрыто в центре Москвы на улице Большая Лубянка. Как пишет «Московский комсомолец», сотрудникам офисов на Лубянке запретили выходить из здания.

Ранее сообщалось, что три человека забаррикадировались в одном из помещений, выходящего окнами на площадь Воровского в центре Москвы. Один из них продолжает вести стрельбу.

Во всех зданиях и на объектах ФСБ после стрельбы в центре Москвы на Лубянке объявлен план «Крепость», на место вызвали дежурную группу Центра специального назначения (ЦСН) и специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

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