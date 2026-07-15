Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:04, 15 июля 2026Культура

Юлия Паршута пожаловалась на бан в приложении для знакомств

Певица Юлия Паршута призналась, что ее забанили в приложении для знакомств
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Юля Паршута рассказала, как была забанена в приложении для знакомств. Ее слова передает kp.ru.

Артистка поделилась историей о поиске спутника. По словам Юлии, мужчины редко подходят к ней в реальной жизни, поэтому она однажды решила зарегистрироваться в популярном приложении для знакомств.

«Когда нужно было отправить селфи, появилось окно: "Простите, вы удалены навсегда". Приложение решило, что я клон. А я посчитала, что знакомства в сети — не мое», — заявила она.

Также Паршута отметила, что не унывает и верит, что однажды встретит свою половинку. «Я интересная, глубокая, сложносочиненная, хотелось бы видеть рядом такую же глубокую душу», — добавила она.

Ранее известная российская певица и актриса Юлия Паршута высказалась об ограблении квартиры в центре Москвы. Исполнительница также рассказала, что старается ко всему «относиться философски».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Я буду защищать Сербию». Дружественный России лидер приехал к Зеленскому. Как отреагировали в Кремле?
    Немецкие промышленники призвали ударить по Китаю пошлинами
    В России захотели подсказать Трампу шаги для урегулирования конфликта на Украине
    Потери авиакомпаний Китая из-за роста цен на топливо оценили
    Жители российского региона начали добираться на работу на лодках из-за паводка
    Назван верный способ очистить память смартфона
    Торговое судно с азербайджанцами попало под удар беспилотника у Одессы
    Акции «Газпрома» упали до минимума за 17 лет
    Россиянин развращал несовершеннолетних мальчиков
    В России очереди на заправку приравняли к неправильной парковке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok