Юлия Паршута пожаловалась на бан в приложении для знакомств

Певица Юлия Паршута призналась, что ее забанили в приложении для знакомств

Певица Юля Паршута рассказала, как была забанена в приложении для знакомств. Ее слова передает kp.ru.

Артистка поделилась историей о поиске спутника. По словам Юлии, мужчины редко подходят к ней в реальной жизни, поэтому она однажды решила зарегистрироваться в популярном приложении для знакомств.

«Когда нужно было отправить селфи, появилось окно: "Простите, вы удалены навсегда". Приложение решило, что я клон. А я посчитала, что знакомства в сети — не мое», — заявила она.

Также Паршута отметила, что не унывает и верит, что однажды встретит свою половинку. «Я интересная, глубокая, сложносочиненная, хотелось бы видеть рядом такую же глубокую душу», — добавила она.

Ранее известная российская певица и актриса Юлия Паршута высказалась об ограблении квартиры в центре Москвы. Исполнительница также рассказала, что старается ко всему «относиться философски».