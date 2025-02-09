Известная российская певица высказалась об ограблении квартиры

Певица Паршута назвала ограбление квартиры шокирующей историей

Известная российская певица и актриса Юлия Паршута высказалась об ограблении квартиры в центре Москвы. Слова артистки приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам Паршуты, после произошедшего ей не удалось восстановить сейф. «Это была, конечно, шокирующая история, которой у меня не было никогда в жизни», — отметила она.

Исполнительница также рассказала, что старается ко всему «относиться философски». «Не понимаю, для чего люди это делают, не понимая законов жизни и вселенной — каждому воздастся свое. Самая большая ценность всегда со мной, никто у меня не заберет», — заключила артистка.

7 января сообщалось, что из квартиры Юлии Паршуты вынесли деньги и украшения. Отмечалось, что инцидент произошел во время новогодних праздников, когда бывшей участницы музыкального шоу «Фабрика звезд» не было дома.