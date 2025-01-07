Из квартиры известной российской певицы в Москве вынесли деньги и украшения

«112»: из квартиры певицы Юлии Паршуты в Москве вынесли деньги и украшения

Из квартиры известной российской певицы и актрисы Юлии Паршуты в центре Москвы вынесли деньги и украшения. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным источника, кража произошла во время новогодних праздников, когда бывшей участницы музыкального шоу «Фабрика звезд» не было дома. Грабители с помощью подбора ключей проникли в квартиру и вскрыли сейф отвертками и ножами. Точная сумма ущерба устанавливается, стражи правопорядка проводят проверку.

Ранее Паршута пожаловалась на обман во время съемки для мужского журнала MAXIM, которая состоялась в 2011 году. По ее словам, фотосессия велась в манипулятивном ключе, из-за чего кадры получились более откровенными, чем она планировала.

