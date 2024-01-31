Известная певица пожаловалась на обман на съемке для мужского журнала

Певица Паршута заявила, что на откровенной съемке для MAXIM ею манипулировали

Известная российская певица и актриса, бывшая участница музыкального шоу «Фабрика звезд» Юлия Паршута пожаловалась на обман во время съемки для мужского журнала MAXIM, которая состоялась в 2011 году. На эту тему она высказалась в интервью проекту «Макарена», видео опубликовано во «ВКонтакте».

Паршута заявила, что съемка велась в манипулятивном ключе, из-за чего фотографии получились более откровенными, чем она планировала. По словам певицы, она договаривалась сниматься в нижнем белье, однако в итоге ее уговорили снять его. «Профессионалы, которые работают в таких журналах, они умеют потихонечку так раскручивать тебя. Мы договорились на одно, а случилось совсем по-другому», — рассказала певица.

Артистка, которой на момент съемок было 23 года, отметила, что была на фотосессии одна: там не было ни ее бойфренда, ни менеджера, ни продюсера. Паршута добавила, что процесс и результат ее слегка напугали. Однако, как отметила певица, ее родители нормально отреагировали на откровенную фотосессию в журнале.

Фотографии Паршуты были опубликованы в журнале MAXIM в ноябре 2011 года. Снимок певицы также появился на обложке журнала в сопровождении надписи «Лучшая попа страны».

В сентябре 2023 года свое отношение к откровенным фотографиям раскрыла телеведущая Ксения Бородина. Она заявила, что в прошлом участвовала в таких фотосессиях, однако сейчас бы не решилась на это.