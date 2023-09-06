Ведущая «Дома-2» высказалась об обнаженных фотосессиях
Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина заявила, что женщины делают откровенные снимки, так как им не хватает внимания. Об обнаженных фотосессиях она порассуждала в своем Telegram-канале.
Бородина опубликовала фото актрисы Джулии Фокс, на котором она позирует в плаще на голое тело. «Почему женщины раздеваются [на камеру]? (...) Им внимания не хватает, это понятно, не до конца ощущают свою удовлетворенность и сексуальность», — написала Бородина.
Телеведущая добавила, что раньше сама снималась для обложки журнала. При этом она заявила, что сейчас не решилась бы на подобные фотосессии, хотя и находится в лучшей физической форме. «Я не ханжа, но есть уместность», — заключила знаменитость.
Ранее ведущая рассказала о проблемах со здоровьем. Бородина опубликовала в Telegram снимок, на котором лежит под капельницей. Она пожаловалась, что трудности настигли ее перед запланированной поездкой в Москву из Санкт-Петербурга.
Бородина дважды участвовала в эротических фотосессиях для журналов. В 2005 году ведущая снялась для мужского издания XXL. В 2011 году Бородина сфотографировалась обнаженной для обложки журнала Playboy.