Ведущая «Дома-2» высказалась об обнаженных фотосессиях

Ведущая Бородина заявила, что женщины оголяются для фото из-за нехватки внимания

Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина заявила, что женщины делают откровенные снимки, так как им не хватает внимания. Об обнаженных фотосессиях она порассуждала в своем Telegram-канале.

Бородина опубликовала фото актрисы Джулии Фокс, на котором она позирует в плаще на голое тело. «Почему женщины раздеваются [на камеру]? (...) Им внимания не хватает, это понятно, не до конца ощущают свою удовлетворенность и сексуальность», — написала Бородина.

Телеведущая добавила, что раньше сама снималась для обложки журнала. При этом она заявила, что сейчас не решилась бы на подобные фотосессии, хотя и находится в лучшей физической форме. «Я не ханжа, но есть уместность», — заключила знаменитость.

Ранее ведущая рассказала о проблемах со здоровьем. Бородина опубликовала в Telegram снимок, на котором лежит под капельницей. Она пожаловалась, что трудности настигли ее перед запланированной поездкой в Москву из Санкт-Петербурга.

Бородина дважды участвовала в эротических фотосессиях для журналов. В 2005 году ведущая снялась для мужского издания XXL. В 2011 году Бородина сфотографировалась обнаженной для обложки журнала Playboy.

