Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:29, 6 сентября 2023Интернет и СМИ

Ведущая «Дома-2» высказалась об обнаженных фотосессиях

Ведущая Бородина заявила, что женщины оголяются для фото из-за нехватки внимания

Кадр: @borodylia

Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина заявила, что женщины делают откровенные снимки, так как им не хватает внимания. Об обнаженных фотосессиях она порассуждала в своем Telegram-канале.

Бородина опубликовала фото актрисы Джулии Фокс, на котором она позирует в плаще на голое тело. «Почему женщины раздеваются [на камеру]? (...) Им внимания не хватает, это понятно, не до конца ощущают свою удовлетворенность и сексуальность», — написала Бородина.

Телеведущая добавила, что раньше сама снималась для обложки журнала. При этом она заявила, что сейчас не решилась бы на подобные фотосессии, хотя и находится в лучшей физической форме. «Я не ханжа, но есть уместность», — заключила знаменитость.

Ранее ведущая рассказала о проблемах со здоровьем. Бородина опубликовала в Telegram снимок, на котором лежит под капельницей. Она пожаловалась, что трудности настигли ее перед запланированной поездкой в Москву из Санкт-Петербурга.

Бородина дважды участвовала в эротических фотосессиях для журналов. В 2005 году ведущая снялась для мужского издания XXL. В 2011 году Бородина сфотографировалась обнаженной для обложки журнала Playboy.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    США объявили о новом пакете помощи Киеву и передаче снарядов с обедненным ураном

    Жители села в Приморье оказались вынуждены идти на работу по морю

    Россиянка заподозрила мужчину в шантаже и домогательствах дочери-подростка

    Мужчина подарил возлюбленной украденные на свидании с другой девушкой туфли

    Российского стримера задержали за хищение пяти миллионов рублей

    В Японии упали цены на подержанные авто после запрета на поставки в Россию

    МИД России выразил надежду на мудрость армянского народа

    Байден разочаровался отсутствием Си Цзиньпина на G20

    Россиянина арестовали за отмывание денег на популярном курорте Азии

    Ведущая «Дома-2» высказалась об обнаженных фотосессиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости