Ведущая «Дома-2» пожаловалась на проблемы со здоровьем

Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем и опубликовала фото с капельницей

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем. В своем Telegram-канале она опубликовала фото с капельницей.

Телеведущая выложила снимок, на котором она лежит под капельницей. Других подробностей состояния здоровья она не привела. «Вот и как это назвать? Сглазили», — написала Бородина.

«Пипец, через несколько часов поезд [в Москву], завтра 1 сентября, а тут такое», — посетовала ведущая, проводившая отпуск в Санкт-Петербурге.

Ранее Бородина жаловалась на длительные головные боли. По ее словам, невролог назначил ей лечение, однако среди препаратов оказались те, которые она очень боялась принимать. До этого ведущая рассказала, что ей диагностировали мигрень.

Перед этим Бородина также жаловалась, что от затяжной головной боли ей не помогают обезболивающие препараты и миорелаксанты.