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Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем и раскрыла свой диагноз

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что ей диагностировали мигрень

Фото: @borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина рассказала о проблемах со здоровьем и раскрыла свой диагноз. Соответствующее сообщение она разместила в сторис в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Ведущая рассказала, что у нее не дышит нос и болит горло. «Сказали, сосуды в норме, все хорошо. Но голова продолжает давать о себе знать, невролог сказал, что это мигрень. Я хочу верить в то, что это шея и если сделают массаж, то все пройдет», — написала она.

Бородина выразила уверенность в том, что выздоровление не наступит в ближайшее время.

Ранее телеведущая уже жаловалась на головные боли, от которых не помогают обезболивающие препараты. Бородина предполагала, что страдает от головных болей именно из-за проблем с шеей. Она также попросила подписчиков посоветовать ей специалиста для решения этой проблемы, находящегося в турецком Бодруме.

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Олег Давыдов
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