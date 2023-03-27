Бородина словами «ужас какой-то» пожаловалась на проблемы со здоровьем

Телеведущая Бородина словами «ужас какой-то» пожаловалась на шестидневную головную боль

Известная российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на длительные головные боли и высказалась о назначенном ей лечении. Проблемы со здоровьем она описала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«У меня сегодня шестой день головной боли. Ужас какой-то, ребят», — сказала ведущая. По словам Бородиной, недавно невролог назначил ей лечение, однако среди препаратов оказались те, которые она очень боялась принимать.

Она также посетовала на то, что специалисты высказывают разные догадки о причине ее головных болей, и отметила, что попала в «круговорот врачей в природе». «Когда у тебя болит голова, это такая неизведанная история, это может быть все что угодно», — добавила ведущая.

Ранее Бородина рассказала, что ей диагностировали мигрень. Телеведущая выразила надежду на то, что ей поможет массаж.

Перед этим Бородина также жаловалась, что от затяжной головной боли ей не помогают обезболивающие препараты и миорелаксанты. Она попросила подписчиков посоветовать ей специалиста для решения этой проблемы, находящегося в турецком Бодруме.

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