Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:47, 27 марта 2023Интернет и СМИ

Бородина словами «ужас какой-то» пожаловалась на проблемы со здоровьем

Телеведущая Бородина словами «ужас какой-то» пожаловалась на шестидневную головную боль

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на длительные головные боли и высказалась о назначенном ей лечении. Проблемы со здоровьем она описала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«У меня сегодня шестой день головной боли. Ужас какой-то, ребят», — сказала ведущая. По словам Бородиной, недавно невролог назначил ей лечение, однако среди препаратов оказались те, которые она очень боялась принимать.

Она также посетовала на то, что специалисты высказывают разные догадки о причине ее головных болей, и отметила, что попала в «круговорот врачей в природе». «Когда у тебя болит голова, это такая неизведанная история, это может быть все что угодно», — добавила ведущая.

Ранее Бородина рассказала, что ей диагностировали мигрень. Телеведущая выразила надежду на то, что ей поможет массаж.

Перед этим Бородина также жаловалась, что от затяжной головной боли ей не помогают обезболивающие препараты и миорелаксанты. Она попросила подписчиков посоветовать ей специалиста для решения этой проблемы, находящегося в турецком Бодруме.

.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Польша отказалась отдавать Украине все свои советские истребители
В Подмосковье загорелась электричка с пассажирами
Пассажирка пожаловалась на смерть попутчика в полете и попросила вернуть деньги
В Подмосковье пятиклассница покончила с собой после отказа матери купить собаку
18-летний россиянин застрелил пенсионера за просьбу перестать шуметь
Патрушев назвал США чемпионами по нарушению суверенитета
Пожар со взрывом произошел в российской многоэтажке
Бородина словами «ужас какой-то» пожаловалась на проблемы со здоровьем
Названы главные ошибки мужчин в приложениях для знакомств
В России усомнились в методике определения инфляции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.