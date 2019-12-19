В результате перестрелки на Лубянке погибли люди

В результате стрельбы в центре Москвы два человека погибли. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

По его словам, погибли сотрудник ФСО и один из напавших на приемную ФСБ.

В то же время Telegram-канал «112» сообщает о трех погибших силовиках, а источник «Ленты.ру», знакомый с ситуацией, подтвердил, что в ходе нападения погиб сотрудник комендатуры ФСБ.

Между тем ФСБ сообщила о нейтрализации неизвестного, открывшего стрельбу. В настоящее время его личность устанавливается, уточнили в ведомстве. Там также добавили, что в результате стрельбы есть пострадавшие.

Вечером 19 декабря в центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба. В районе стрельбы объявлен план «Крепость», на место происшествия прибыл спецназ.

Трое человек устроили стрельбу в приемной ФСБ. Затем один из них выбежал на улицу Большая Лубянка и там забаррикадировался. Мужчина стреляет из автомата или карабина «Сайга». Он ведет прицельный огонь.

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