В ФСБ прокомментировали стрельбу в центре Москвы

Неизвестный, устроивший стрельбу на улице Большая Лубянка в центре Москвы, нейтрализован. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили «Интерфаксу» в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, преступник открыл огонь в районе дома №12 по улице Большая Лубянка. В настоящее время личность нападавшего устанавливается, уточнили в ведомстве. Там также добавили, что в результате стрельбы есть пострадавшие.

Источник «Ленты.ру», знакомый с ситуацией, подтвердил, что в ходе нападения погиб сотрудник комендатуры ФСБ.

Вечером 19 декабря в центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба. По предварительным данным, один человек был убит, пострадали не менее двух. В районе стрельбы объявлен план «Крепость», на место происшествия прибыл спецназ.

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