Появилось новое видео обстрела неизвестным здания ФСБ на Лубянке

Неизвестный обстрелял здание ФСБ на Лубянке. Видео публикует «Новая газета» в Twitter.

На кадрах слышны выстрелы, на земле лежит человек.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

В спецслужбе официально подтвердили гибель одного своего сотрудника в результате стрельбы на Лубянке. Как ранее сообщал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, погибший — сотрудник комендатуры ФСБ.

О стрельбе в центре Москвы стало известно в 18:17 19 декабря. По данным ФСБ, неизвестный устроил стрельбу на улице Большая Лубянка и был нейтрализован, его личность устанавливается. При этом в ряде СМИ сообщалось о трех нападавших.

В Минздраве сообщали, что в результате атаки двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения; по последним данным, медицинская помощь оказывается пяти людям. По версии различных источников, в ходе перестрелки погибли от одного до трех человек.

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