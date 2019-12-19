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Появилось видео убийства напавшего на приемную ФСБ в центре Москвы

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Продолжение: Появилось новое видео обстрела неизвестным здания ФСБ на Лубянке

Опубликовано видео с убийством участника нападения на приемную ФСБ в Москве 19 декабря. Запись имеется в распоряжении «Ленты.ру».

О стрельбе в центре Москвы стало известно в 18:17. Как сообщалось в СМИ, трое неизвестных открыли огонь в приемной ФСБ. Двоих нападавших сразу убили. Третий выбежал на улицу, застрелил дежурившего на месте сотрудника ГИБДД и забаррикадировался в одном из зданий. На место прибыли бойцы центра спецназначения ФСБ и ОМОН, которые ликвидировали преступника в ходе перестрелки. В Минздраве сообщили, что два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения. Нападавшие также оставили чемодан, который должны проверить саперы.

В ФСБ заявили, что нападавший был один, и подтвердили гибель одного из своих сотрудников.

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A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
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