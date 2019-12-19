Появилось видео убийства напавшего на приемную ФСБ в центре Москвы

Опубликовано видео с убийством участника нападения на приемную ФСБ в Москве 19 декабря. Запись имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

О стрельбе в центре Москвы стало известно в 18:17. Как сообщалось в СМИ, трое неизвестных открыли огонь в приемной ФСБ. Двоих нападавших сразу убили. Третий выбежал на улицу, застрелил дежурившего на месте сотрудника ГИБДД и забаррикадировался в одном из зданий. На место прибыли бойцы центра спецназначения ФСБ и ОМОН, которые ликвидировали преступника в ходе перестрелки. В Минздраве сообщили, что два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения. Нападавшие также оставили чемодан, который должны проверить саперы.

В ФСБ заявили, что нападавший был один, и подтвердили гибель одного из своих сотрудников.

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