Появилось видео с прячущимся зачинщиком стрельбы в центре Москвы

В сети появилось видео, на котором запечатлен один из зачинщиков стрельбы на улице Большая Лубянка в центре Москвы. Ролик, переданный принадлежащему Григорию Березкину РБК источником в правоохранительных органах, опубликован в Telegram-канале издания.

На кадрах, снятых из окна здания, видно, как нападавший в темной одежде прячется за колоннами дома, располагающегося напротив.

Ранее в сети было опубликовано видео момента стрельбы у здания ФСБ. Авторы ролика утверждали, что огонь велся из-за колонн одного из зданий.

О стрельбе в центре Москвы стало известно в 18:17 19 декабря. По данным ФСБ, неизвестный устроил стрельбу на улице Большая Лубянка и был нейтрализован, его личность устанавливается. При этом в ряде СМИ сообщалось о трех нападавших.

В Минздраве сообщали, что в результате атаки двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения. По версии различных источников, в ходе перестрелки погибли от одного до трех человек.

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