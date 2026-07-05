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07:07, 5 июля 2026Бывший СССР

В Молдавии посчитали кражей культуры и ценностей закрытие «Русского дома»

Артистка Делисс назвала закрытие Русского дома в Кишиневе кражей культуры и ценностей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Закрытие Русского дома в Кишиневе означает утрату для Молдавии части культурного, духовного и исторического наследия, а также традиционных ценностей, заявил РИА Новости общественный деятель, заслуженная артистка Молдавии Алина Делисс.

«Мало того, что украли наш молдавский язык, так теперь крадут и нашу духовность, и нашу ценность, семейные традиции, историю, культуру», — отметила она.

Артистка добавила, что Русский дом в Молдавии сыграл важную роль в воспитании нескольких поколений людей, добившихся значительных успехов. По ее мнению, во многом этому способствовали ценности, основанные на умении сохранять человечность в любых обстоятельствах, которые, как она считает, всегда были присущи русскому народу.

«Как же так можно? Это же наш духовный кладезь. Русский дом всегда воспитывал людей с ценностями, со стержнем, с характером, с истиной, с духом», — подчеркнула Делисс.

«Русский дом» в Кишиневе прекратил работу с 4 июля. Об этом сообщил глава Россотрудничества Игорь Чайка. По словам Чайки, это решение связано с тем, что МИД Молдавии не продлил межправительственное соглашение о создании и работе культурных центров.

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