Стрельба по силовикам у здания ФСБ на Лубянке попала на видео

В сети появилось видео момента стрельбы у здания ФСБ в Москве. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео видно, как два человека бегут по улице, после чего один из них падает после выстрела. Авторы ролика утвердждают, что огонь вели по силовикам из-за колонн.

Ранее сообщалось, что устроившие стрельбу у здания ФСБ на Лубянской площади ликвидированы. Нападавшие оставили чемодан, который должны проверить саперы. В результате происшествия погиб сотрудник ГИБДД, который дежурил напротив здания приемной.

О стрельбе в центре Москвы стало известно около 18:00 19 декабря. На Лубянской площади работает полиция: движение по дороге перекрыто, людей эвакуируют. По предварительны данным, стрельба началась в приемной ФСБ. Трое неизвестных ворвались в здание и открыли огонь. Двое нападавших были убиты в перестрелке с охраной, третий выбежал на улицу и продолжил стрельбу. Позже его ликвидировали.

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