Названы возможные последствия для ФСБ после атаки на Лубянке

За перестрелкой возле комплекса зданий ФСБ в районе Лубянки могут последовать оргвыводы и кадровые перестановки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник.

По его словам, это возможно с учетом многочисленных скандалов, связанных с работой ФСБ в последнее время: в частности, из-за обвинений в адрес сотрудников спецслужбы в коррупции, бандитизме и организации преступных сообществ.

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По предварительной информации, атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. Он был вооружен карабином «Сайга» и ножом. Известно, что мужчина увлекался практической стрельбой, учился в Российской академии правосудия и был слушателем одного из курсов во ВШЭ.

Мотивы предполагаемого стрелка неизвестны, но высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Как заявили в ФСБ, в результате стрельбы возле здания ведомства на Большой Лубянке в центре Москвы погиб один сотрудник спецслужбы; по последним данным Минздрава, медицинская помощь оказывается пяти людям, один из них является гражданским лицом. Стрелок — по версии силовиков, он участвовал в нападении один — был убит ответным огнем. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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