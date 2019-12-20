Названы возможные последствия для ФСБ после атаки на Лубянке

За перестрелкой возле комплекса зданий ФСБ в районе Лубянки могут последовать оргвыводы и кадровые перестановки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник.
По его словам, это возможно с учетом многочисленных скандалов, связанных с работой ФСБ в последнее время: в частности, из-за обвинений в адрес сотрудников спецслужбы в коррупции, бандитизме и организации преступных сообществ.
По предварительной информации, атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. Он был вооружен карабином «Сайга» и ножом. Известно, что мужчина увлекался практической стрельбой, учился в Российской академии правосудия и был слушателем одного из курсов во ВШЭ.
Мотивы предполагаемого стрелка неизвестны, но высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России.
Как заявили в ФСБ, в результате стрельбы возле здания ведомства на Большой Лубянке в центре Москвы погиб один сотрудник спецслужбы; по последним данным Минздрава, медицинская помощь оказывается пяти людям, один из них является гражданским лицом. Стрелок — по версии силовиков, он участвовал в нападении один — был убит ответным огнем. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.