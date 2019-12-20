Стрелок с Лубянки оказался призером по стрельбе из карабина

Житель Подмосковья Евгений Манюров, который, по предварительным данным, открыл огонь по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, увлекался практической стрельбой. В ноябре мужчина с таким же именем и фамилией занял третье место в дисциплине PCC (pistol caliber carabine — карабин в пистолетном калибре) на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ, следует из публикации на сайте организации.

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, публиковавшего фотографии с места ликвидации мужчины на Лубянке, он был вооружен карабином «Сайга», а также имел при себе нож. Также в сети появились снимки, на которых, предположительно, запечатлен убитый Манюров.

В правоохранительных органах эту информацию пока не комментировали.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Как заявили в ФСБ, в результате стрельбы возле здания ведомства на Большой Лубянке в центре Москвы погиб один сотрудник спецслужбы; по последним данным Минздрава, медицинская помощь оказывается пяти людям, один из них является гражданским лицом. Стрелок — по версии силовиков, он участвовал в нападении один — был убит ответным огнем.

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