Опубликовано фото предполагаемого стрелка с Лубянки

Telegram-канал «112» опубликовал фото ликвидированного стрелка, который предположительно открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве.

Отмечается, что личность предполагаемого стрелка пока что не установлена.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Ранее сообщалось, что уголовное дело о перестрелке возле здания ФСБ на Лубянской площади в Москве будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России (СКР).

О стрельбе в центре Москвы стало известно в 18:17 19 декабря. Неизвестный устроил стрельбу на улице Большая Лубянка и был нейтрализован, сообщили в ФСБ. При этом в ряде СМИ говорилось о трех нападавших.

По данным Следственного комитета, в результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.

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