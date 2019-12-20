Опубликовано фото предполагаемого стрелка с Лубянки

Telegram-канал «112» опубликовал фото ликвидированного стрелка, который предположительно открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве.
Отмечается, что личность предполагаемого стрелка пока что не установлена.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о перестрелке возле здания ФСБ на Лубянской площади в Москве будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России (СКР).
О стрельбе в центре Москвы стало известно в 18:17 19 декабря. Неизвестный устроил стрельбу на улице Большая Лубянка и был нейтрализован, сообщили в ФСБ. При этом в ряде СМИ говорилось о трех нападавших.
По данным Следственного комитета, в результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.