СК раскрыл подробности перестрелки на Лубянке

Уголовное дело о перестрелке возле здания ФСБ на Лубянской площади в Москве будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Подробности происшествия «Ленте.ру» раскрыла официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Отмечается, что в результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Ранее в спецслужбе официально подтвердили гибель одного своего сотрудника в результате стрельбы на Лубянке. Как ранее сообщал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, погибший — сотрудник комендатуры ФСБ.

О стрельбе в центре Москвы стало известно в 18:17 19 декабря. По данным ФСБ, неизвестный устроил стрельбу на улице Большая Лубянка и был нейтрализован, его личность устанавливается. При этом в ряде СМИ сообщалось о трех нападавших.

В Минздраве сообщали, что в результате атаки двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения.

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