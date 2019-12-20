Раскрыта личность предполагаемого стрелка с Лубянки

Стрелком, который, как предполагается, открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве, оказался уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Кроме того, в сети был найден профайл человека с таким же именем и фамилией на сайте СБИС. Согласно информации в нем, мужчина осуществлял деятельность в области права в Подольске. Отмечается, что физическое лицо прекратило деятельность на основании собственного решения.

Ранее было опубликовано фото предполагаемого стрелка. Однако о его личности ничего не сообщалось.

До этого стало известно, что уголовное дело о перестрелке возле здания ФСБ на Лубянской площади в Москве будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России (СКР).

О стрельбе в центре Москвы стало известно в 18:17 19 декабря. Неизвестный устроил стрельбу на улице Большая Лубянка и был нейтрализован, сообщили в ФСБ. При этом в ряде СМИ говорилось о трех нападавших.

По данным Следственного комитета, в результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.

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