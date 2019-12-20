Предполагаемый стрелок с Лубянки «ненавидел КГБшников»

Мать Евгения Манюрова, который, по предварительным данным, устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о ненависти сына к Комитету государственной безопасности (КГБ). Об этом сообщает Baza.

«Он просто ненавидел этих КГБшников. Он сам мне это говорил. Почему? Я не знаю, он мне не объяснял», — рассказала женщина в интервью изданию.

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Как рассказала мать предполагаемого стрелка ранее, сын не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях — все время он занимался только работой и хобби. В разное время Манюров увлекался боксом, рукопашным боем, а в последние несколько лет полюбил стрельбу. «Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби», — заявила она.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Вечером 19 декабря 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу на Лубянке, в результате чего погиб один сотрудник ФСБ. Еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Мотивы стрельбы у здания ФСБ неизвестны. Высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России.

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