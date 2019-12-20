Стали известны слова предполагаемого стрелка с Лубянки перед уходом из дома

Telegram-канал Baza сообщил, под каким предлогом Евгений Манюров, который, по предварительным данным, открыл огонь по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, ушел из дома накануне происшествия.

По данным канала, мужчина сказал матери, что отправляется на соревнования по стрельбе. Как сообщает Telegram-канал 112, на данный момент в квартире Манюрова в Подольске проходят обыски.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Ранее стало известно, что предполагаемый стрелок увлекался оружием и практической стрельбой. В прошлом году он пытался продать гладкоствольное ружье Бекас РП16-1. Кроме того, он занял третье место в дисциплине PCC (pistol caliber carabine — карабин в пистолетном калибре) на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.

По предварительным данным, во время атаки у здания ФСБ на Лубянке Манюров был вооружен карабином «Сайга» и ножом. Его мотивы неизвестны. Высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России. По данным газеты «Коммерсантъ», на месте стрельбы силовики нашли самодельное взрывное устройство (СВУ).

В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.

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