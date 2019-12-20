Стало известно об увлечении предполагаемого стрелка с Лубянки оружием

Житель Подмосковья Евгений Манюров, который, по предварительным данным, открыл огонь по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, увлекался оружием. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

В частности, около года назад мужчина по имени Евгений пытался продать гладкоствольное ружье Бекас РП16-1. В качестве адреса продавца в объявлении указан подмосковный Подольск, где и проживал предполагаемый стрелок. Чехол для ружья он обещал отдать в подарок.

Ранее стало известно, что Манюров занял третье место в дисциплине PCC (pistol caliber carabine — карабин в пистолетном калибре) на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Ранее сообщалось, что атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. Он был вооружен карабином «Сайга» и ножом. Известно, что мужчина увлекался практической стрельбой, учился в Российской академии правосудия и был слушателем одного из курсов во ВШЭ.

Мотивы предполагаемого стрелка неизвестны, но высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России. По данным газеты «Коммерсантъ», на месте стрельбы силовики нашли самодельное взрывное устройство (СВУ).

Как заявили в ФСБ, в результате стрельбы возле здания ведомства на Большой Лубянке в центре Москвы погиб один сотрудник спецслужбы; по последним данным Минздрава, медицинская помощь оказывается пяти людям, один из них является гражданским лицом. Стрелок был убит ответным огнем.

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