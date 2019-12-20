Предполагаемый стрелок с Лубянки участвовал в соревнованиях ФСБ

В октябре текущего года Евгений Манюров, который, предположительно, открыл стрельбу на Лубянке в четверг, 19 декабря, участвовал в соревнованиях памяти начальника отделения Управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения ФСБ Дмитрия Разумовского. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В ноябре Манюров занял третье место в турнире по стрельбе в дисциплине «Карабин в пистолетном калибре», а также принимал участие в матче памяти подполковника Дмитрия Разумовского, погибшего при спасении заложников во время теракта в Беслане.

Тренер стрелкового клуба ДОСААФ, в который ходил Манюров, рассказал, что стрелял он плохо. «Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться. Он у нас месяца три прозанимался», — отметил Олег Солович. Он добавил, что мужчина нормально общался, а на занятия приходил в длинном черном плаще, который не снимал.

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Отвечая на вопрос журналиста, Солович отметил, что не замечал «ненормальности» Манюрова. Тренер пояснил, что стрелок имел нарезной карабин со всеми необходимыми документами, а значит, что до этого он должен был пять лет владеть гладкоствольным охотничьим оружием. «Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его и учили стрельбе», — отметил специалист.

В ходе обысков в доме у подозреваемого был найден арсенал оружия. По словам матери Манюрова, он увлекался стрельбой и испытывал неприязнь к КГБ. Он несколько лет работал на охранных предприятиях, но уволился с работы несколько месяцев назад. Отец Манюрова рассказал, что его сын работал в посольстве ОАЭ, однако там эту информацию не подтвердили. Он предположил также, что сына могли зомбировать.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Около 18:00 в четверг, 19 декабря, 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу на Лубянке, в результате чего погиб один сотрудник ФСБ и пострадали пять человек. Мотивы нападавшего неизвестны.

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