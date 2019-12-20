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Раскрыта история владения оружием стрелка с Лубянки

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39-летний Евгений Манюров, который, по предварительным данным, устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, получил разрешение на оружие в 2011 году. Документ, раскрывший историю владения оружием, опубликован Telegram-каналом Hue.

В карточке-заявлении Манюров указал, что у него имеется личное оружие: газовый пистолет ИЖ 79-8 и бесствольное оружие самообороны «Оса». В документе говорится, что заявитель работает юристом.

Разрешение на приобретение, хранение и ношение оружия выдается только при регулярном обследовании у нарколога и психиатра.

В ходе обыска в квартире у Манюрова был найден арсенал: четыре винтовки и травматический пистолет, в их числе карабины «Сайга» и «Вепрь», а также большое количество патронов.

В атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке он взял нарезное ружье «Сайга» и нож. Кроме того, в рюкзаке у Манюрова находилось взрывное устройство, соединенное с мобильным телефоном, и гранаты.

Согласно установленным правилам выдачи разрешения, нарезное оружие можно получить после пяти лет владения гладкоствольным.

Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович подтвердил, что Манюров пять лет владел гладкоствольным охотничьим оружием. «Выходит, государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие», — подчеркнул он, отметив, что именно на этом основании Манюрова обучали стрельбе. Тренер также указал на наличие у обучающегося документов, подтверждающих его вменяемость.

Сообщалось, что около года назад Манюров пытался продать гладкоствольное ружье «Бекас РП16-1».

В ноябре он занял третье место в дисциплине PCC (pistol caliber carabine — карабин в пистолетном калибре) на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.

В результате нападения на Лубянке 19 декабря погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ. Манюров был нейтрализован во время перестрелки с силовиками.

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