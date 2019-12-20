Соседи рассказали о перемене стрелка с Лубянки

Евгений Манюров, предположительно устроивший стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, сильно изменился после смерти бабушки. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказала соседка Валентина.

По ее словам, Мария Никифоровна Солдатенкова тяжело заболела, и внук ухаживал за ней до последнего. После смерти бабушки прошлым летом Манюров изменился — он перестал за собой следить и ходил небритый.

Соседка заявила, что предполагаемый стрелок с рождения жил в этом доме в Подольске и учился в школе №25. Его бабушка работала в учебном заведении учительницей начальных классов.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Еще одна женщина рассказала, что никогда не видела Манюрова пьяным. Она отметила, что мужчина всегда здоровался с соседями.

Ранее другие жительницы Подольска, проживавшие в том же доме, описали стрелка с Лубянки как замкнутого и одинокого человека. Соседки сообщили, что у него не было ни друзей, ни подруг. Также они часто встречали Манюрова в камуфляжной форме и с большим рюкзаком, однако о его увлечении стрельбой они не знали.

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Ранее об образе жизни стрелка с Лубянки рассказала его мать. По ее словам, сын не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях: все время он занимался только работой и хобби. Отец Манюрова сообщил, что последнее время он работал охранником в посольстве Арабских Эмиратов. Россиянин предположил, что сына могли зомбировать.

В результате нападения на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.

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