Соседи рассказали о предполагаемом стрелке с Лубянки

Соседки Евгения Манюрова, предположительно устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказали о нем. Соответствующие видео опубликовали Telegram-канал LIFE SHOT и Kotsnews.
Они описали предполагаемого стрелка как замкнутого и одинокого человека, которого они «никогда ни с кем не видели». Соседки заявили, что у него не было ни друзей, ни подруг. Также россиянки часто встречали Манюрова в камуфляжной форме и с большим рюкзаком, однако о его увлечении стрельбой они не знали.
По их словам, последнее время Манюров жил в квартире с мамой — до этого там же проживала и его бабушка, которая умерла около года назад. Пожилая женщина работала, по разным данным, учительницей начальных классов или преподавательницей русского языка.
Ранее об образе жизни стрелка с Лубянки рассказала его мать. По ее словам, сын не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях: все время он занимался только работой и хобби. Близких друзей у Евгения также не было.
По предварительным данным, Манюров, вооруженный карабином и «Сайга» и ножом, устроил атаку у здания ФСБ на Лубянке около 18:00 19 декабря. Его мотивы неизвестны. Высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России.
В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.