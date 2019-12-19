Тренер стрелкового клуба рассказал об увлечении стрелка с Лубянки

Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, где занимался Евгений Манюров, который, по предварительным данным, устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказал о его увлечении стрельбой. Его слова передает «Комсомольская правда».

По словам Соловича, Манюров занимался в стрелковом клубе всего три месяца, однако стрелял плохо. Он также рассказал, что мужчина приходил на занятия «в длинном черном плаще с капюшоном». «Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно», — поделился тренер.

Солович подчеркнул, что у Манюрова были все документы, подтверждающие его вменяемость. Кроме того, он пять лет владел гладкоствольным охотничьим оружием. «Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие», — подчеркнул он, отметив, что именно на этом основании мужчину обучали стрельбе.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Ранее об образе жизни стрелка с Лубянки рассказала его мать. По ее словам, сын не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях: все время он занимался только работой и хобби. Близких друзей у Евгения также не было.

В результате нападения на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.

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