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Отец стрелка с Лубянки пришел в шок от поступка сына и заявил о зомбировании

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Фатих Манюров
Фатих Манюров
Продолжение: Стрелка с Лубянки связали с ветеранами спецподразделений ФСБ

Отец Евгения Манюрова, устроившего перестрелку у здания ФСБ в центре Москвы, предположил, что сына могли зомбировать. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Ночью к Фатиху Манюрову пришли сотрудники ФСБ. Отец в шоке от поступка сына и не исключает, что он был кем-то зомбирован.

Евгений рассказывал Фатиху, что работает охранником в посольстве Арабских Эмиратов. Отец даже начал замечать у Евгения восточный акцент, но до конца не верил, что сын действительно там работает.

Фатих Манюров назвал сына угрюмым, добавив, что давно с ним не общался. Также Евгений делился с отцом своей мечтой стать мастером спорта по стрельбе.

Он развелся с матерью предполагаемого стрелка Светланой в 1981 году. Вечером 19 декабря, ему позвонила бывшая жена из-за того, что их сын вовремя не вернулся домой. Пе ее словам, утром он якобы уехал на соревнования по стрельбе.

Интервью с Фатихом Манюровым также опубликовал «Пятый канал».

5-tv.ru

Ранее об образе жизни стрелка с Лубянки рассказала его мать. По ее словам, сын не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях: все время он занимался только работой и хобби. Близких друзей у Евгения также не было.

В результате нападения на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.

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Предыстория: Тренер стрелкового клуба рассказал об увлечении стрелка с Лубянки
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