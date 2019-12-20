Отец стрелка с Лубянки пришел в шок от поступка сына и заявил о зомбировании

Отец Евгения Манюрова, устроившего перестрелку у здания ФСБ в центре Москвы, предположил, что сына могли зомбировать. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Ночью к Фатиху Манюрову пришли сотрудники ФСБ. Отец в шоке от поступка сына и не исключает, что он был кем-то зомбирован.
Евгений рассказывал Фатиху, что работает охранником в посольстве Арабских Эмиратов. Отец даже начал замечать у Евгения восточный акцент, но до конца не верил, что сын действительно там работает.
Фатих Манюров назвал сына угрюмым, добавив, что давно с ним не общался. Также Евгений делился с отцом своей мечтой стать мастером спорта по стрельбе.
Он развелся с матерью предполагаемого стрелка Светланой в 1981 году. Вечером 19 декабря, ему позвонила бывшая жена из-за того, что их сын вовремя не вернулся домой. Пе ее словам, утром он якобы уехал на соревнования по стрельбе.
Интервью с Фатихом Манюровым также опубликовал «Пятый канал».
Ранее об образе жизни стрелка с Лубянки рассказала его мать. По ее словам, сын не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях: все время он занимался только работой и хобби. Близких друзей у Евгения также не было.
В результате нападения на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.