Посольство ОАЭ открестилось от стрелка с Лубянки

Посольство ОАЭ открестилось от информации о том, что Евгений Манюров, устроивший перестрелку у здания ФСБ в центре Москвы, якобы работал у них охранником. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на диппредставительство.
Отмечается, что работники посольства после появления подобной информации в интернете начали проверять ее. В итоге там заявили, что среди их сотрудников за последние 20 лет человека с такой фамилией не значилось.
Ранее сообщалось, что Манюров говорил отцу Фатиху, что он работает охранником в посольстве Арабских Эмиратов. Отец начал замечать у Евгения восточный акцент, но до конца не верил, что сын действительно там трудится.
Ранее об образе жизни стрелка с Лубянки рассказала его мать. По ее словам, сын не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях: все время он занимался только работой и хобби. Близких друзей у Евгения также не было.
В результате нападения на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.