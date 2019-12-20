Стрелка с Лубянки связали с ветеранами спецподразделений ФСБ

Евгений Манюров, который, по предварительным данным, устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, работал в нескольких охранных предприятиях, одна из которых связана с ассоциацией ветеранов и сотрудников разведки спецназначения «Вымпел». Об этом сообщает издание Baza.

Мужчина трудился в ЧОП «Вымпел-резерв», которая, в свою очередь, была учредителем ассоциации ветеранов и сотрудников разведки специального назначения «Вымпел-союз». Эта организация ликвидирована в 2015 году, причина не сообщается.

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Бывший руководитель группы спецназначения «Вымпел» Борис Бесков был до 2010 года совладельцем ЧОП «Вымпел-резерв».

Следователям предстоит выяснить мотивы нападения Манюрова на здание ФСБ. Возможно, у него был конфликт с кем-то из членов ассоциации «Вымпела», который привел к стрельбе на Лубянке, в результате которой погиб один сотрудник ФСБ и еще пять человек получили ранения. В Минздраве также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников спецслужб.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

По предварительным данным, Манюров, вооруженный карабином и «Сайга» и ножом, устроил атаку у здания ФСБ на Лубянке около 18:00 19 декабря. Его мотивы неизвестны. Высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России.

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