Стали известны подробности личности одного из пострадавших в стрельбе на Лубянке

Состояние сотрудника ФСБ Константина Однолеткова, пострадавшего во время стрельбы на Лубянке, улучшилось, его жизни ничего не угрожает. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».
Как рассказал источник в ФСБ, 35-летний майор Однолетков служил в органах государственной безопасности более десяти лет. Он женат и воспитывает четырехлетнего сына. Сотрудник ФСБ родился в семье потомственных военных. Его отец полковник служил в Военно-космических войсках.
Вечером 19 декабря 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу на Лубянке, в результате чего погиб один человек. Еще пять, в том числе и Однолетков, получили ранения. Константина ранили в грудь, он был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Мотивы стрелка остаются неизвестными.
Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме подозреваемого арсенал с оружием. По словам его матери, он увлекался практической стрельбой и долгое время работал на охранных предприятиях, однако уволился несколько месяцев назад. У мужчины не было семьи и друзей. Отец Манюрова рассказал, что в последнее время стал замечать «восточный акцент» у сына и высказал предположение о его зомбировании.