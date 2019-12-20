Стали известны подробности личности одного из пострадавших в стрельбе на Лубянке

Состояние сотрудника ФСБ Константина Однолеткова, пострадавшего во время стрельбы на Лубянке, улучшилось, его жизни ничего не угрожает. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

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Как рассказал источник в ФСБ, 35-летний майор Однолетков служил в органах государственной безопасности более десяти лет. Он женат и воспитывает четырехлетнего сына. Сотрудник ФСБ родился в семье потомственных военных. Его отец полковник служил в Военно-космических войсках.

Вечером 19 декабря 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу на Лубянке, в результате чего погиб один человек. Еще пять, в том числе и Однолетков, получили ранения. Константина ранили в грудь, он был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Мотивы стрелка остаются неизвестными.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме подозреваемого арсенал с оружием. По словам его матери, он увлекался практической стрельбой и долгое время работал на охранных предприятиях, однако уволился несколько месяцев назад. У мужчины не было семьи и друзей. Отец Манюрова рассказал, что в последнее время стал замечать «восточный акцент» у сына и высказал предположение о его зомбировании.

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